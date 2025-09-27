Voo no PA é cancelado após passageiro 'brincar' com ameaça de bomba

Um voo da companhia aérea Azul precisou ser cancelado na tarde de ontem, 26, após a suspeita de que um passageiro, já a bordo da aeronave, estivesse portando um material explosivo. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Belém e voo (AD4460), que partiria da capital paraense, teria a cidade Marabá como destino.

A Polícia Federal (PF) prendeu o homem em flagrante. Segundo a PF, ele teria ameaçado, em tom de brincadeira, possuir uma bomba dentro de uma caixa. O nome dele e as motivações para o falso alarme não foram informados.

"Mesmo dizendo depois que se tratava de uma 'brincadeira', a declaração provocou a aplicação dos protocolos de segurança, disse a PF, em nota.