Brasil pede desculpas por violações de direitos no caso 'Mães de Cabo Frio'

Diante da Corte e de familiares das vítimas, o Brasil, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), defendeu-se de algumas alegações e pediu desculpas por fatos relacionados ao caso, incluindo ter permitido o funcionamento de uma clínica pediátrica sem as autorizações e inspeções necessárias e por manifestações discriminatórias do Ministério da Saúde durante a investigação do caso.

A Advocacia-Geral da União pontuou que o Estado adotou as medidas legalmente cabíveis, promovendo a investigação e propondo a ação penal em relação à morte dos 96 bebês - os investigados foram absolvidos pela Justiça - e reiterou a disposição de dialogar com as famílias para uma solução consensual para o caso.

A AGU também argumentou que o episódio remonta ao período anterior à adesão do Brasil à jurisdição contenciosa do tribunal, em 1998.

"Por estarem fora da jurisdição temporal da Corte, os fatos reconhecidos como violações de direitos humanos não permitem, segundo a AGU, que a Corte se pronuncie sobre a responsabilização internacional do Estado, mas devem ser reconhecidos como violações a direitos humanos internacionalmente protegidos, em respeito à memória dos recém-nascidos falecidos e à verdade há muito tempo buscada por seus familiares", diz o órgão, em nota.

Por fim, a AGU solicitou que, ao avaliar eventuais medidas reparatórias, a Corte IDH "adote critérios objetivos, razoáveis e proporcionais, privilegiando aquelas que tenham impacto direto e comprovado na restituição dos direitos das vítimas".

Entenda o caso