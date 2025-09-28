Assine UOL
Cientista brasileira morre atropelada ao atravessar em faixa de pedestres em Lisboa

Do Estadão Conteúdo, em São Paulo
Flávia Vasconcelos de Mello, pesquisadora brasileira que fazia pós-doutorado em Portugal, foi atropelada por um carro
Flávia Vasconcelos de Mello, pesquisadora brasileira que fazia pós-doutorado em Portugal, foi atropelada por um carro Imagem: Reprodução/LinkedIn

Flávia Vasconcelos de Mello, pesquisadora brasileira que fazia pós-doutorado em Portugal, foi atropelada por um carro e morreu em Lisboa na quinta-feira, 25. De acordo com o site português Público, o acidente teria ocorrido na rua Snu Abecassis, na região do Lumiar, quando a brasileira atravessava a faixa de pedestres.

Uma testemunha relatou que o acidente gerou mobilização, incluindo a presença de dois médicos que moram na região. Uma ambulância foi chamada e a equipe tentou reanimar Flávia, sem sucesso.

Amigos e familiares organizaram uma "vaquinha" online e arrecadaram R$ 122 mil para custear o traslado do corpo.

O valor, segundo os idealizadores da iniciativa, ajudará a custear as passagens aéreas das irmãs e dos pais de Flávia para acompanhar os trâmites legais e o transporte do corpo da cientista de volta ao Brasil. A expectativa é que o velório seja realizado no Rio de Janeiro.

Flávia fez graduação em Ciências Biológicas e tinha mestrado e doutorado em Ecologia, todos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo informações de seu currículo Lattes, ela fazia pós-doutorado no Instituto Português do Mar e Atmosfera pelo Centro de Ciências do Mar e do Meio Ambiente (Mare), em Lisboa.

O Mare divulgou uma nota de pesar em que lamenta a morte de Flávia. "A sua dedicação, competência e espírito colaborativo marcaram profundamente colegas e estudantes, deixando um legado de ciência e amizade que permanecerá entre nós. Será sempre lembrada por sua energia contagiante, pela alegria de viver e pelo humor inconfundível."

Yago Bezerra, namorado de Flávia e com quem a pesquisadora morava, publicou homenagens em seu perfil no Instagram. "Muito obrigado por cada segundo que vivi com você, você me ensinou tudo. Só esqueceu de me ensinar a ficar sem você", lamentou.

