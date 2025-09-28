Defesa Civil de SP faz alerta para novos vendavais; veja onde

Menos de uma semana depois de São Paulo ser atingido por fortes ventos em diferentes partes do Estado, a Defesa Civil emitiu um alerta para a previsão de novos vendavais, que devem começar neste sábado, 27, e se encerrar na segunda-feira, 29.

Diferentemente do início da última semana, quando as rajadas foram sentidas no interior do Estado e na região metropolitana de São Paulo (a capital registrou ventos de 98,2 km/h), desta vez o alerta vai ficar limitado à região costeira.

"As rajadas devem atingir forte intensidade, exigindo atenção redobrada em áreas vulneráveis", diz a Defesa Civil, que prevê os vendavais para todo o litoral do Estado.