Derrite passa a admitir chance de disputar governo de SP na ausência de Tarcísio

Quando Derrite trocou o PL pelo PP em maio, parlamentares bolsonaristas ficaram incomodados porque enxergaram o evento como lançamento de uma pré-candidatura do secretário a governador - a bronca era que isso implicaria que Tarcísio seria candidato a presidente, deixando Bolsonaro em segundo plano.

"A vontade do partido é lançar Derrite a governador, mas isso não depende da gente, depende dele. Com a saída do Eduardo, ele se consolida como senador. É um nome muito forte porque acreditamos que essa eleição será pautada pela segurança pública", afirmou o presidente do PP de São Paulo, Maurício Neves.

Para ele, é preciso primeiro definir o plano nacional - quem será o candidato a presidente do grupo - para depois resolver o plano estadual. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), o vice-governador, Felício Ramuth (PSD), o presidente da Alesp, André do Prado (PL), e o secretário de Governo, Gilberto Kassab, também são cotados para substituir Tarcísio.

Segundo Neves, o partido desistiu do plano de antecipar a saída de Derrite do governo para o final do ano - pela lei eleitoral, ele teria que deixar o cargo somente em abril. A ideia era que o secretário reassumisse o mandato como deputado federal para relatar projetos de lei sobre o endurecimento do sistema de justiça criminal.

A decisão ocorreu após um jantar na segunda-feira, 22, na casa do advogado Fernando José da Costa, ex-secretário de Justiça no governo João Doria. Chamado por Derrite, o encontro teve as presenças de Tarcísio, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), do comandante-geral da Polícia Militar, José Augusto Coutinho, do delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, do secretário-adjunto de Segurança Pública, Osvaldo Nico e do próprio Maurício Neves.

Motta indicou que pretende pautar em outubro ou novembro uma série de projetos de lei como limitação das audiências de custódia e o fim da progressão de regime para alguns crimes.