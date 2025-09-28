Homem em situação de rua é encontrado morto no centro de São Paulo

Um homem em situação de rua foi encontrado morto por volta das 9 horas da manhã deste domingo, 28, na Praça da Sé, no centro de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil investiga a causa da morte.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar foi acionada pela manhã. Quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava morta.