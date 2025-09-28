Influencer suspeito de participar de esquema de desvio milionário via Pix é preso na Argentina

Em nota enviada ao Estadão, Eduardo Maurício, advogado de defesa de Spalone, disse que já forneceu provas da inocência do empresário e que pediu revogação da prisão, pendente de decisão judicial.

"Dr. Eduardo Maurício afirma que exercerá a defesa do influencer e empresário no processo de extradição que se inicia na Argentina, e, em paralelo, já foi fornecida provas da sua inocência e já foi requerido no Brasil a revogação da sua prisão pendente de decisão judicial", afirmou.

A defesa também disse que, se for necessário, "procederá com o pedido exclusão de Spalone da Interpol diretamente em Lyon na França", e que "entrará com denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tudo visando com que Gabriel possa responder o processo em liberdade". Leia a nota na íntegra ao fim desta reportagem.

Na terça-feira, 23, o empresário chegou a ser alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo, mas não foi localizado pelos agentes. Outros dois suspeitos foram presos.

Spalone é alvo da Operação Dubai

Gabriel Spalone é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, fintechs voltadas para operações com pagamentos e investimentos. Ele tem residências na capital paulista e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Dubai Cash informa em sua rede social ter movimentado mais de R$ 2 bilhões por Pix. A Next diz ser uma empresa de serviços financeiros de escala global.