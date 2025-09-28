Namorado presta homenagem à cientista brasileira morta em Portugal: 'Estou sem chão'

Formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Flávia seguiu toda sua formação acadêmica na mesma instituição, onde concluiu mestrado e doutorado em Ecologia.

Sua dedicação aos estudos a levou a conquistar uma oportunidade internacional de pós-doutorado no Instituto Português do Mar e Atmosfera, pelo Centro de Ciências do Mar e do Meio Ambiente (Mare), em Lisboa.

A pesquisadora se destacava por sua expertise na área de ecologia marinha, campo de conhecimento fundamental para a compreensão e preservação dos ecossistemas oceânicos.

Flávia era uma promissora pesquisadora brasileira, especialista em ecologia marinha, que construiu uma sólida carreira acadêmica antes de sua morte precoce em Lisboa, Portugal.

Ela dividia sua vida em Lisboa com Yago Bezerra. O casal havia construído uma vida juntos na capital portuguesa, onde ela desenvolvia seus estudos de pós-doutorado.

Seu trabalho no instituto português representava uma importante etapa de sua carreira internacional, contribuindo para pesquisas de relevância global sobre o meio ambiente marinho.