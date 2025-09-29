A IA veio para ficar e precisamos estabelecer parâmetros, diz reitor da USP

"A inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ficar e para a qual precisamos estabelecer parâmetros", defendeu Carlos Gilberto Carlotti Junior, reitor da Universidade de São Paulo (USP), durante a abertura do evento Educação em Transformação, realizado pelo Estadão, nesta segunda-feira 29, no Museu do Ipiranga, zona sul de São Paulo.

Para ele, a IA, apesar de ser uma "ferramenta poderosa", pode ser uma dificuldade ao ensino e à aprendizagem. Os desafios das novas tecnologias é um dos temas da programação do evento, que irá abordar também a Educação a Distância (EAD) no ensino superior, importância da primeira infância e o financiamento da educação.

Durante a abertura do evento, Gianotti celebrou a parceria entre o jornal O Estado de S.Paulo e a Universidade de São Paulo (USP), que teve como mentor o jornalista Júlio de Mesquita Filho, diretor do jornal à época.