Após restrição em visto, Padilha discursa remotamente na Opas e elogia Mais Médicos

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou remotamente, nesta segunda-feira, 29, de reunião do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que ocorreu em Washington, nos Estados Unidos. Durante sua fala, Padilha afirmou que o governo de Donald Trump impediu sua circulação e elogiou o programa Mais Médicos.

Padilha desistiu de viajar para os Estados Unidos após ter seu visto concedido com restrições. Em meio às tensões diplomáticas entre EUA e Brasil, o governo Trump autorizou que o ministro entrasse no país para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), mas com circulação restrita. Assim, Padilha só poderia se deslocar do hotel para a ONU e, em caso de necessidade, para unidades de saúde. A ida do ministro para Washington, onde ocorre a reunião da Opas, não foi autorizada. Diante das restrições, o ministro não viajou.

"O governo de Washington impediu a minha circulação como Ministro da Saúde do Brasil, mas não restringirá a circulação das nossas ideias. Podem impor tarifas abusivas, mas não vão impedir nossa vocação para a cooperação entre os povos das Américas", disse Padilha, que teve sua participação remota autorizada por unanimidade pela comissão da Opas.