Barra Funda, um dos bairros mais cool do mundo

A Barra Funda foi um dos vários bairros indicados pela rede de escritores e editores do guia, espalhados por diversas cidades, que deveriam responder qual o bairro mais animado de sua cidade natal no momento. Em seguida, cada uma das sugestões foi classificada com base em critérios como cultura, comunidade, qualidade de vida, vida noturna, gastronomia, vida nas ruas e aspecto de novidade.

De acordo com a revista, todos os eleitos têm em comum "o espírito 'faça você mesmo' - e uma propensão inabalável à criatividade e à diversão".

A lista, feita desde 2018, muda a quantidade de bairros e varia bastante os países. O Brasil já entrou outras vezes na lista. Em 2024, o bairro da Glória, no Rio, ficou na 9.ª posição. Em 2021, outro carioca, o bairro da Saúde, ficou em 25.º lugar. O centro de São Paulo ocupou a 19.ª posição em 2020. Em 2019, o Bom Retiro, em São Paulo, ocupou a posição 25.

Por que foi eleita?

De botecos da esquina que exalam energia como o Boteco de Manu até um espaço que respira cultura e arte e tem festivais itinerantes únicos, como é o do Memorial da América Latina, a Barra Funda é a alma alternativa de São Paulo.

Para a revista, o bairro "é parada obrigatória para os amantes da arte, compras exclusivas, vida noturna agitada e culinária contemporânea".