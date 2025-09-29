Bebidas alcoólicas adulteradas com metanol causaram mortes em SP

De acordo com Alvaro Pulchinelli Junior, médico toxicologista, patologista clínico e presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), a substância é amplamente utilizada na indústria química, atuando como solvente, na fabricação de tintas e vernizes e em processos de refinamento. "É basicamente uma substância de uso industrial, não tem uso caseiro ou não profissional", destaca.

O metanol, segundo o médico, não deve estar presente em nenhum alimento ou bebida. Em alguns casos, no entanto, o material é utilizado na produção de bebidas falsificadas. "O metanol não tem cheiro nem gosto específico. Ou seja, a pessoa não consegue identificar na bebida adulterada. Ela ingere sem se dar conta", detalha Pulchinelli.

Quais os sintomas da intoxicação por metanol?

Os primeiros sintomas após a ingestão são parecidos com sinais de embriaguez, como fala pastosa e reflexos diminuídos.

Algumas horas depois, após a metabolização, a substância também causa náuseas e vômitos, além de efeitos no sistema nervoso central que vão desde sonolência até a perda de visão, um dos principais impactos do consumo.

"A pessoa passa a ter visão borrada, brilhante e diminuição da visão. Isso é extremamente importante, pois pode evoluir para um quadro de cegueira", destaca o toxicologista.