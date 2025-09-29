TCE acha feijão vencido da merenda e comida no chão de escolas públicas de SP

Auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) flagraram nesta segunda, 29, alimentos com data vencida em blitz da merenda em 371 escolas - 262 municipais e 109 estaduais - localizadas no interior e no litoral paulista, e também na região metropolitana.

A ação ocorre simultaneamente e é considerada a maior fiscalização ordenada feita pelo TCE sobre o tema. Os 383 auditores de Controle Externo do TCE, recrutados para a missão, vão permanecer nas escolas até às 16hs com apoio remoto do Conselho Regional de Nutrição/3ª Região.

Os trabalhos são acompanhados em tempo real por meio de uma central de monitoramento que pode ser acessada pelo link http://streaming.tce.sp.gov.br/dashboard.