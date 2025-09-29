De vômito a cegueira, quais são os sintomas da intoxicação por metanol?

Algum tempo depois, entre 16 e 30 horas após a ingestão, quando o metanol já foi metabolizado pelo organismo, surgem efeitos mais graves, diz a farmacêutica Andreia Vidal, gerente da unidade técnica de Toxicologia Ocupacional do laboratório DB (Diagnósticos Brasil). Ela lista náuseas, vômitos, tontura, fraqueza, dor abdominal e outros quadros que podem evoluir para óbito.

Além disso, a contaminação provoca alterações no sistema nervoso central que podem variar da sonolência até a perda da visão, um dos principais impactos do consumo de metanol. "A pessoa passa a ter visão borrada, brilhante e diminuição da visão. Isso é extremamente importante, pois pode evoluir para um quadro de cegueira", detalha Pulchinelli.

No domingo, 28, a Associação Brasileira de Neuro-oftalmologia (ABNO) divulgou um alerta sobre o risco de neuropatia óptica por metanol, uma doença grave que pode causar cegueira irreversível.

A entidade cita que, mesmo com tratamento, muitos pacientes apresentam sequelas visuais permanentes. "Por isso, trata-se de uma emergência médica e oftalmológica: quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de salvar a vida e preservar a visão", diz o documento.

Ajuda imediata

Em casos de suspeita de intoxicação, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente.