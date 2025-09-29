Intoxicação por metanol: mais de 100 garrafas são apreendidas em bares dos Jardins e da Mooca

O caso mais recente é o de um homem de 45 anos que morreu no domingo, 28, após ser atendido na rede particular na cidade do ABC. Além dele, São Bernardo registrou também a morte de um homem de 58 anos.

"Nos dois casos, os exames estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) para confirmar ou descartar a contaminação", afirma a prefeitura da cidade.

O metanol é um álcool usado na indústria para produtos químicos. No corpo humano, o componente se transforma em substâncias tóxicas que atacam fígado, rins, cérebro e nervo óptico, podendo causar cegueira, convulsões e morte.

Estabelecimento na Alameda Lorena foi um dos alvos da ação

Um dos alvos da ação desta segunda-feira é um estabelecimento localizado na Alameda Lorena, nos Jardins, onde uma das vítimas disse ter consumido bebida alcoólica antes de passar mal e perder a visão. Ela continua hospitalizada.

O local estava praticamente vazio na tarde desta segunda-feira, 29. Apenas duas mesas estavam ocupadas por volta das 16h, quando a reportagem esteve por lá. Os funcionários afirmaram que não poderiam dar declarações.