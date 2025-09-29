Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes

O juiz Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, que atuava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF), foi dispensado do cargo. O desligamento foi publicado no Diário Oficial da União no último dia 15, uma semana antes de o juiz ser alvo de sanção pelo governo do presidente norte-americano, Donald Trump, na esteira da crise entre Brasil e Estados Unidos.

O juiz deve retornar ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Há uma semana, no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra pessoas próximas a Moraes, incluindo Rocha, a mulher do ministro, Viviane Barci de Moraes, foi sancionada com base na Lei Magnitsky.