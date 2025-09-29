Líder do PT na Câmara pede que Conselho troque relator de caso contra Eduardo Bolsonaro

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), protocolou um documento ao Conselho de Ética nesta segunda-feira, 29, pedindo a suspeição de Delegado Marcelo Freitas (União-MG) como relator da representação contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no colegiado.

No documento, que pede a saída de Freitas da função, Farias argumenta que o parlamentar do União já chamou Eduardo de "amigo", apoia a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e tem perfil de "alinhamento absoluto à pauta bolsonarista".

O documento do líder petista pede que o Conselho de Ética da Câmara escolha um novo relator entre a lista tríplice anteriormente sorteada. Estavam na lista tríplice Marcelo Freitas, Duda Salabert (PDT-MG) e Paulo Lemos (PSOL-AP).