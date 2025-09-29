Metanol do PCC pode ter sido repassado para fábricas de bebida clandestina, aponta associação

Ainda conforme o CVS, outros seis casos foram confirmados desde junho. Atualmente, 10 pacientes são investigados por possível contaminação pela mesma substância.

Há um mês, uma grande operação do Ministério Público de SP contra o crime organizado constatou o uso de combustível adulterado em postos alvos. Os estabelecimentos usavam 90% de metanol - o máximo permitido é de 0,5% da substância na gasolina e no álcool.

Para a ABCF, o fechamento nas últimas semanas de distribuidoras e formuladoras de combustível "diretamente ligadas ao crime organizado", pode ser a causa dessa recente onda de intoxicações e envenenamentos de consumidores. Investigações do MP apontam que o PCC importa o metanol de maneira fraudulenta para adulteração de combustíveis.

Ainda segundo a entidade, a facção e seus parceiros podem "eventualmente ter revendido tal metanol para destilarias clandestinas e quadrilhas de falsificadores de bebidas, auferindo lucros milionários em detrimento da saúde dos consumidores".

A ABCF apontou ainda que o Estado de São Paulo vive um surto de violência e que a crise econômica, associada ao desemprego, ajuda na escalada da criminalidade, levando muita gente a buscar recursos na informalidade. "Uma conjuntura que leva essas pessoas diretamente aos braços da facção criminosa dominante em nosso Estado, o PCC", diz.

Retomada do sistema de controle