Moraes autoriza preso do 8 de Janeiro a deixar prisão para enterro da mãe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que Daniel Soares do Nascimento, condenado a 16 anos e seis meses de prisão pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, participasse do velório e do enterro de sua mãe no último sábado, 27.

O ministro determinou que Daniel deixasse o Centro de Ressocialização de Limeira (SP) para o velório e sepultamento, "pelo tempo necessário à cerimônia com o retorno à unidade prisional nesta mesma data". A decisão também determinou escolta policial "realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas".

O pedido foi protocolado pela defesa de Nascimento, que argumentou que tratar-se "de momento de extrema relevância humana e familiar, sendo imprescindível que o reeducando possa se despedir de sua genitora, prestando suas últimas homenagens".