Motorista de ônibus mata passageiro na zona sul de São Paulo

Um motorista de ônibus da rede municipal de São Paulo foi preso em flagrante após matar um passageiro. O caso aconteceu na tarde deste domingo, 28, em Parelheiros, no extremo da zona sul da capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, testemunhas relataram que o passageiro, de 35 anos, foi esfaqueado após uma discussão com o motorista José Romero Bezerra Leite, de 41. Ainda conforme a pasta, Leite confessou o crime.

A Prefeitura e a SPTrans repudiaram, por meio de nota, o episódio e informaram que vão colaborar com a investigação. O Estadão procurou a companhia de transporte Mobibrasil, na qual Leite trabalhava, mas ainda não obteve retorno.