'Não estava enxergando, entrei em desespero', relata jovem que consumiu bebida adulterada em SP

No dia 2 de setembro, a tia de uma das vítima compareceu à 48ª Delegacia de Polícia, em Cidade Dutra e relatou que o sobrinho havia recebido diagnóstico de intoxicação por metanol. Ela estava acompanhada da mãe de uma jovem de 25 anos, que apresentava o mesmo diagnóstico.

O consumo teria ocorrido na casa dele, na madrugada de 31 de agosto, logo após o jovem ter adquirido a bebida no estabelecimento chamado Empório Santos, em um pacote promocional que incluía gin, gelo de água de coco e energético.

Cinco pessoas que participavam da confraternização, com idades entre 23 e 27 anos, teriam consumido a bebida. O caso mais grave foi o do estudante de 27 anos, que havia ingerido a bebida pura, segundo testemunhas. Os demais convidados misturaram o gim às outras bebidas. Depois de acordar, ele reportou fortes dores abdominais, vômitos e, mais tarde, começou a gritar que estava cego.

O jovem apresentou quadro de consciência rebaixada e precisou receber ventilação mecânica no hospital para respirar.

A polícia recolheu duas garrafas de gin que estavam na casa dessa vítima. Outras 14 garrafas foram apreendidas na Adega Santos, estabelecimento onde os parentes relataram que a bebida havia sido comprada.

Os representes do estabelecimento afirmaram à polícia que o grupo de amigos é conhecido no local, pois sempre ingerem grande quantidade de bebida alcoólica. Os funcionários afirmaram que o rapaz já apresentava sinais de embriaguez e que pode ter ingerido bebidas alcoólicas junto em outros estabelecimentos.