O que se sabe sobre a morte de cientista brasileira em Portugal

Segundo o site português Público, uma testemunha relatou que o acidente mobilizou testemunhas, incluindo dois médicos moradores da região e que foram socorrer Flávia. Uma ambulância foi chamada e a equipe tentou reanimar a brasileira, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Quem dirigia o veículo?

Ainda segundo a imprensa local, o suspeito de atropelar a pesquisadora é um homem de cerca de 30 anos. Ele permaneceu no local após o acidente e prestou depoimento à policia. De acordo com o relato de uma testemunha ao jornal Público, o rapaz estava "devastado", "desesperado" e "chorava compulsivamente".

Não há informações sobre a velocidade do veículo e se o condutor estava sob efeito de alguma substância.

Quem era Flávia Vasconcelos de Mello

Flávia era uma pesquisadora, especialista em ecologia marinha. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a brasileira seguiu a área acadêmica e se tornou mestre e doutora em Ecologia pela mesma instituição.