O que se sabe sobre a queda de avião no Pantanal que matou um dos maiores arquitetos do mundo

Conforme relato preliminar apresentado no Painel Sipaer, plataforma desenvolvida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira, que reúne dados sobre acidentes aéreos no Brasil, o avião com as vítimas tinha como destino o aeródromo Fazenda Barra Mansa, Aquidauana. No entanto, durante a aproximação para pouso, "houve a colisão da aeronave com árvores e posteriormente contra o solo", informou o Cenipa.

A delegada Ana Cláudia Medina, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, deu uma explicação semelhante. "O avião bateu na árvore, perdeu sustentação, caiu e incendiou. Todos morreram na hora", disse. Ela afirma que galhos encontrados na fuselagem da aeronave ajudaram a levantar esta principal hipótese.

Dinâmica do acidente

Conforme os relatos da delegada ao Fantástico, o avião Cessna 175 tentou pousar fora do horário permitido para a pista. As investigações apontam que o piloto tentou, às 18h03, sem visibilidade, fazer a primeira tentativa de pouso. Mas, desalinhado, precisou arremeter. Na segunda tentativa, a aeronave colidiu com uma árvore de cerca de 20 metros a aproximadamente 300 metros da cabeceira. "Já era uma operação irregular, porque só poderia operar até 17h39", disse a delegada.

Quem eram as vítimas?

As quatro vítimas do acidente são: o prestigiado arquiteto e professor chinês Kongjian Yu, mundialmente reconhecido pelos trabalhos e estudos sobre a contenção de enchentes, autor de livros e com projetos assinados em mais de 250 cidades ao redor do mundo; os cineastas premiados Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr; e o piloto do avião - e também proprietário da aeronave - Marcelo Pereira.