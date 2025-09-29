Assine UOL
Cotidiano

Previsão de tempo para SP nesta semana

São Paulo

Os próximos dias na cidade de São Paulo devem ser marcados por altas temperaturas, diferentemente da semana passada com registro de frio e fortes chuvas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de são Paulo, o ar mais quente garante o predomínio de sol e temperaturas em elevação nos próximos dias. "A probabilidade de chuva permanece baixa, e quando acontecer, será muito isolada e de curta duração".

Nesta segunda-feira, 29, o dia começou com sol e variação de nuvens. Os termômetros devem permanecer em elevação ao longo do dia. Não há previsão de chuva.

Conforme o CGE, condição semelhante deve ser observada na terça-feira, 30.

Já na quarta-feira, 1º, a expectativa é de sol e temperaturas em elevação, mas, no meio da tarde, a combinação de calor e entrada da brisa marítima forma pequenas áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas e de curta duração.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 15ºC e 29ºC;

Terça-feira: entre 15ºC e 30ºC;

Quarta-feira: entre 18ºC e 29ºC;

Continua após a publicidade

Quinta-feira: entre 17ºC e 26ºC;

Sexta-feira: entre 17ºC e 28ºC;

Sábado: entre 19ºC e 29ºC;

Domingo: entre 19ºC e 32ºC.

Primavera

Durante a primavera no Brasil haverá uma aumento gradual das chuvas entre o Sudeste e o Centro-Oeste do País, segundo a meteorologista Maria Clara Sassaki, porta-voz do portal Tempo Ok.

Continua após a publicidade

Este período do ano marca o retorno das instabilidades climáticas no interior do Brasil e não estão descartadas eventuais ondas de calor.

A estação, que começou em 22 de setembro, termina no dia 21 de dezembro, quando começará o verão.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.