Previsão de tempo para SP nesta semana

Os próximos dias na cidade de São Paulo devem ser marcados por altas temperaturas, diferentemente da semana passada com registro de frio e fortes chuvas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de são Paulo, o ar mais quente garante o predomínio de sol e temperaturas em elevação nos próximos dias. "A probabilidade de chuva permanece baixa, e quando acontecer, será muito isolada e de curta duração".

Nesta segunda-feira, 29, o dia começou com sol e variação de nuvens. Os termômetros devem permanecer em elevação ao longo do dia. Não há previsão de chuva.