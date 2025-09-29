Quais são as vias com mais registros de acidentes em São Paulo? Veja ranking

A Avenida das Nações Unidas, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista, onde morreu no último dia 21, o apresentador João Paulo Mantovani, também é considerada como uma das campeãs, ficando na oitava colocação na lista que reúne as dez vias com mais registro de acidentes na cidade de São Paulo. No período, foram registrados 176 sinistros, sendo um fatal (com uma morte).

No balanço das vias mais perigosas no trânsito da cidade de São Paulo, também se encontram a Avenida 23 de Maio, na zona sul da cidade, em sétimo lugar, e a Marginal Tietê, na nona posição.

A 23 de maio é a única via que teve apenas registros não fatais (178) neste período contabilizado pelo ranking. A Tietê, por sua vez, contabilizou 170 sinistros, sendo um fatal, resultando em uma morte.

Mortes no trânsito da cidade de SP

Levando em consideração todo o município de São Paulo, foram registrados 29.934 sinistros (fatais e não fatais) em 2024. Até o momento, em 2025, estão sendo contabilizados 18.022 acidentes.

Com relação aos óbitos registrados no trânsito da capital paulista, dados do Infosiga mostram que foram 1.033 mortes em 2024, contra 672 contabilizadas até o momento neste ano de 2025. Somente em agosto foram 101 óbitos.