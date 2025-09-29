Qual é a melhor estratégia de estudos para o vestibular? Veja dicas de quem foi bem na prova

PARA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO: Antes das provas e entre uma prova e outra, é importante tirar um momento para relaxar, encontrar amigos e família - estar perto das pessoas que te confortam e torcem por você. Depois é que é a hora de revisar provas antigas e entender o funcionamento de cada exame na qual se busca a seleção. Naturalmente, isso é imprescindível ao longo de todo o ano de estudo, e uma prática importante nesse período. E a organização e cronograma de estudos devem ser ainda mais observados nesta fase; é preciso seguir com a disciplina e dedicar horas de estudo diariamente para se aprofundar nos conteúdos.

SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO (HORA DA UNICAMP): Essa dica também vale para todas as primeiras fases de outras provas e para o Enem: pensar o que vai fazer primeiro, priorizar as áreas de maior interesse - aquelas que se têm mais domínio do conteúdo - e preparar-se para fazê-las primeiro nas provas. Na sequência, a ideia é procurar assistir às aulas sobre as leituras obrigatórias e tentar entender o que está além do texto: o contexto histórico e social das obras. Entrar em contato com recursos alternativos de estudo ainda pode ser uma boa opção nesse período. Em vez de fazer mais uma bateria de questões, vale assistir a um filme ou documentário.

PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO (ENEM E UNESP): No Enem, é preciso lembrar que Matemática e Redação têm um peso significativo na nota final e esse desempenho envolverá a seleção em unidades públicas e privadas. Para os vestibulares, é importante ter conhecimento, mas também estratégia. Cada curso exige um desempenho diferente do aluno; em alguns casos, algumas disciplinas têm peso maior que outras. Tudo isso deve ser considerado. Nos estudos, também é importante intercalar áreas do conhecimento para evitar o cansaço mental e identificar erros sistemáticos em questões de um mesmo tema. E a dica de ouro dos especialistas é: fazer refeições leves na hora da prova, saia de casa com antecedência e leve um lanche para beliscar quando a cabeça parecer não responder mais na hora desse exame.

SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO (FUVEST E SEGUNDA FASE DA UNICAMP): Revisão com base nos conteúdos que têm maior incidência nos vestibulares é sempre indicado, além de estar atento às especificidades de cada prova e estudar questões de vestibulares anteriores. No caso da segunda fase, avaliar erros cometidos na primeira fase sempre funciona.

DEZEMBRO (SEGUNDA FASE DA FUVEST E DA UNESP): Antes das segundas fases, é importante separar um tempo para descansar e procurar atividades que atraiam bons pensamentos; ouvir uma música que deixe motivado; assistir a filmes e séries que tenham a ver com conquistas, resiliência, oportunidades. Revisitar as obras literárias obrigatórias ou, ao menos, assistir a aulas que tratem dos temas presentes nos livros e os contextualizem também é importante para adquirir referências teóricas diversas para um bom desenvolvimento da Redação. Por fim, as dicas finais: organizar-se e programar-se para os dias de prova, manter-se empenhado e confiante, seguro dos estudos que fez ao longo do ano.