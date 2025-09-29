Ratinho Júnior usa IA e aparece como Jedi em vídeo para impulsionar candidatura à Presidência

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), estendeu para as redes sociais sua mobilização para viabilizar a candidatura à Presidência nas eleições de 2026. Em vídeo postado no Instagram no último domingo, 28, e produzido com inteligência artificial, ele aparece como um guerreiro jedi, da saga Star Wars, e luta contra "problemas" do Estado.

Os adversários do jedi Ratinho Júnior são representados por soldados do Império Galáctico e têm marcadas as palavras "contas no vermelho", "falta de investimento", "mordomia", "desemprego" e "crime". Já a narração descreve o Paraná como "um lugar em uma galáxia não muito distante" onde se enfrenta "tudo aquilo que deve mudar no Brasil".

A peça publicitária termina com o slogan "modelo Paraná", dando o tom da campanha presidencial. Na legenda da postagem, lê-se: "o que deu certo aqui, vai dar certo para o Brasil".