Assine UOL
Internacional

Trump anuncia taxa de 100% sobre filmes feitos fora dos Estados Unidos

São Paulo
Presidente dos EUA, Donald Trump, assina ordem executiva no salão oval da Casa Branca, em Washington
Presidente dos EUA, Donald Trump, assina ordem executiva no salão oval da Casa Branca, em Washington Imagem: Ken Cedeno/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 29, que pretende aplicar tarifas adicionais sobre móveis produzidos fora do país e impor uma taxa de 100% a filmes estrangeiros. As medidas, segundo ele, têm como objetivo reverter a perda de competitividade de setores que já foram tradicionais da economia norte-americana.

No caso do setor moveleiro, Trump afirmou que a Carolina do Norte, historicamente um polo do segmento, "perdeu completamente" sua indústria para a China e outros países.

Para enfrentar essa situação, em publicações na Truth Social, ele prometeu tarifas "substanciais" contra qualquer nação que exporte móveis em vez de produzi-los dentro dos EUA, e deve divulgar mais detalhes em breve.

O republicano também apontou a indústria cinematográfica como alvo. Segundo ele, o negócio de filmes "foi roubado" por outros países, em um processo que comparou a "tirar doce de criança".

Trump responsabilizou ainda o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, a quem chamou de fraco e incompetente - sem mencionar seu nome - por não proteger o setor em um Estado que historicamente concentra a maior parte da produção de Hollywood.

Ao justificar a imposição da tarifa de 100% sobre filmes feitos no exterior, o presidente disse que pretende resolver um "problema de longa data e sem fim" enfrentado pela indústria norte-americana.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.