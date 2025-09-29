Falta de chuva em SP: reservatórios chegam a 31,7%; Sabesp tira água de bacia

Guarapiranga cedeu de 48,2% para 48,1%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 50,9% para 50,6%. O Rio Grande teve seu volume diminuído de 53,8% para 53,6%. Por sua vez, o São Lourenço caiu de 46,8% para 46,5%.

Medidas

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou, no final de agosto, a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. No dia 19 de setembro, a Arsesp determinou a ampliação para dez horas da chamada gestão de demanda noturna (GDN).

As medidas incluem também a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s. A companhia foi liberada a captar água da Bacia do Rio Paraíba do Sul para suprir a queda no nível.

A partir do dia 1º de outubro, o Sistema Cantareira passa a operar no nível 4, de restrição, o que não ocorria desde janeiro de 2022.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.