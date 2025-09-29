Assine UOL
Falta de chuva em SP: reservatórios chegam a 31,7%; Sabesp tira água de bacia

Vista aérea com drone da represa Atibainha, em Nazaré Paulista, importante reservatório de água que faz parte do Sistema Cantareira
Vista aérea com drone da represa Atibainha, em Nazaré Paulista, importante reservatório de água que faz parte do Sistema Cantareira Imagem: LUIS MOURA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 28 e 29 de setembro. O volume total caiu de 31,9% (619,79 hectômetros cúbicos) para 31,7% (616,18 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual.

Na comparação semanal, também houve queda de 0,2 porcentual, reduzindo o ritmo de perdas em relação a períodos anteriores após as chuvas registradas em São Paulo recentemente. Na segunda-feira passada, o volume total estava em 31,9%.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume na comparação diária, com exceção de Rio Claro, que se manteve estável em 19%. O Sistema Cantareira passou de 28,8% para 28,6%, com uma diminuição em hm3 de 282,42 para 280,42. O Alto Tietê reduziu de 25,3% para 25,2%, com a capacidade passando de 141,99 hm3 para 141,17 hm3.

Guarapiranga cedeu de 48,2% para 48,1%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 50,9% para 50,6%. O Rio Grande teve seu volume diminuído de 53,8% para 53,6%. Por sua vez, o São Lourenço caiu de 46,8% para 46,5%.

Medidas

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou, no final de agosto, a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. No dia 19 de setembro, a Arsesp determinou a ampliação para dez horas da chamada gestão de demanda noturna (GDN).

As medidas incluem também a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s. A companhia foi liberada a captar água da Bacia do Rio Paraíba do Sul para suprir a queda no nível.

A partir do dia 1º de outubro, o Sistema Cantareira passa a operar no nível 4, de restrição, o que não ocorria desde janeiro de 2022.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

