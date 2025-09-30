Aeroporto Santos Dumont tem pista liberada após vazamento de óleo

A pista do Aeroporto Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, foi liberada para pousos e decolagens às 17h25, informou há pouco a A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) diz que 161 voos foram impactados ao longo do dia.

As operações ao longo de todo o dia foram impactadas por um vazamento de óleo hidráulico ocorrido por volta de 3h desta terça-feira.

Em nota, a Infraero diz que, excepcionalmente, estenderá o horário de operação do aeroporto para auxiliar na regularização dos voos. O horário regular de funcionamento do Santos Dumont é das 6h às 23h.