Casos de suspeita de intoxicação por metanol terão notificação imediata, determina ministério

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta terça-feira, 30, que determinou a notificação imediata de novos casos de intoxicação por metanol. A substância é apontada como responsável por pelo menos três mortes no Estado de São Paulo nos últimos dias. Suspeita-se que os casos tenham ocorrido pela ingestão de bebidas alcoólicas contaminadas com o material.

Segundo o ministro, a notificação imediata funciona como um canal direto com o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) presente em cada Estado, com o ministério realizando o acompanhamento diário desse trabalho.

A notificação deverá ser feita diante de qualquer caso de suspeita de intoxicação por metanol. Não é preciso aguardar o fechamento do diagnóstico.