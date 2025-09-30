China: USDA em Pequim mantém projeção de importação de soja em 2025/26

São Paulo, 30 - A representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Pequim manteve em 106 milhões de toneladas sua estimativa para a importação chinesa de soja no ano comercial 2025/26. O volume é 1 milhão de toneladas menor do que a estimativa para 2024/25, de 107 milhões de toneladas. "A previsão relativamente estável para as importações de soja está ligada ao crescimento contido na demanda de esmagamento e aos esforços contínuos de Pequim para limitar o crescimento das importações", disse o USDA em relatório.O USDA em Pequim observou que a China ainda não comprou soja da safra 2025/26 dos Estados Unidos, devido às tensões comerciais entre os dois países. A representação destacou também que, entre junho e agosto, o Brasil exportou mais de 10 milhões de toneladas de soja por mês para o país asiático."Nas últimas semanas, à medida que a oferta brasileira começou a ficar mais restrita e os preços aumentaram, a China reservou carregamentos adicionais da Argentina e do Uruguai para compensar a falta de suas compras sazonais normais de soja dos EUA", disse o USDA. "Fontes do setor relatam que os pedidos recentes e os amplos estoques comerciais constituídos durante o verão (do Hemisfério Norte) fornecerão oferta adequada de soja importada até meados de dezembro."O esmagamento foi elevado de 101 milhões para 103 milhões de toneladas, enquanto a produção foi aumentada levemente, de 19,8 milhões para 19,9 milhões de toneladas. O escritório aumentou o consumo doméstico de 124,4 milhões para 125,6 milhões de toneladas em 2025/26, e reduziu os estoques finais de 47,37 milhões para 45,31 milhões de toneladas.