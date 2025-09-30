Ciro Nogueira diz ser impossível Tarcísio não disputar Planalto em 2026

Ao longo da conversa, Ciro Nogueira negou ter interesse em ser candidato a vice-presidente na chapa de Tarcísio, mas também fez a ressalva de que "o vice não pode trazer rejeição" ao ser questionado se o vice em potencial seria alguém com o sobrenome Bolsonaro.

Ele salientou que a direita deve prestar atenção e respeitar as pesquisas eleitorais, uma vez que a rejeição ao ex-presidente está "muito forte" por conta do tarifaço imposto por Donald Trump e defendido pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O senador afirmou que, no campo político dele, os nomes competitivos hoje são Tarcísio e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), ambos "praticamente empatados" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto.

Segundo destacou, não se trata de uma preferência pessoal, mas de uma decisão que caberá ao ex-presidente Bolsonaro, a quem caberá "ouvir lideranças", "respeitar as pesquisas" e "considerar o sentimento da população" antes de definir o melhor candidato.

No entanto, o presidente do PP disse que Tarcísio "não trairia" Jair. Acrescentou ainda que, caso o governador receba essa missão de todo o grupo político, não tem dúvidas de que o governador disputará o cargo e será eleito até com facilidade.

Ele desconsiderou a força das manifestações contra anistia e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem do dia 21 de setembro e afirmou que o governo federal se aproveitou do tarifaço para recuperar popularidade.