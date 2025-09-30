Assine UOL
Cotidiano

Escola de São Paulo é vencedora de prêmio de melhores do mundo

São Paulo

A Escola Estadual Parque dos Sonhos, localizada em Cubatão, município do Estado de São Paulo, ganhou o Prêmio de Melhores Escolas do Mundo 2025 (World's Best School Prizes 2025) na categoria 'Superação de Adversidades'. O anúncio da conquista da instituição pública de ensino fundamental foi feito nesta terça-feira, 30.

"Na Escola Estadual Parque dos Sonhos, aprendemos que o conhecimento deve caminhar de mãos dadas com a não violência, construindo pontes, e não muros. Acreditamos que a verdadeira educação liberta, acolhe e promove a dignidade do ser humano. Assim como o ódio se aprende, o amor também", disse Regis Ribeiro, diretor da rede de ensino.

A premiação, organizada pela T4 Education, visa reconhecer e divulgar as práticas exemplares de escolas que impactam positivamente a vida de estudantes dentro e fora da sala de aula.

Ao parabenizar a Escola Estadual Parque dos Sonhos pela conquista, Vikas Pota, fundador da T4 Education e dos prêmios de melhores escolas do mundo, destacou a importância da premiação na superação de futuros desafios.

"Precisamos de líderes que possam enfrentar os maiores desafios do século 21, do colapso climático à revolução da IA, da guerra à necessidade, do populismo ao preconceito. Acima de tudo, precisamos de líderes que reconheçam que no centro de todas essas questões cruciais está o esclarecimento de uma educação de qualidade. É em escolas como as aqui vencedoras que os líderes em todo o mundo podem encontrar as respostas de que precisam", disse ele.

Desde 2022, os cinco prêmios do Worlds Best School Prizes 2025 destacam as escolas mais inspiradoras e inovadoras do mundo. São eles:

Colaboração Comunitária

Ação Ambiental

Inovação

Continua após a publicidade

Superação de Adversidades

Apoio a Vidas Saudáveis

Outros premiados

Além da Escola Estadual Parque dos Sonhos, outras instituições também foram premiadas:

Franklin School, em Jersey City (EUA), recebeu o prêmio de Inovação 2025'.

Continua após a publicidade

Favor del Niño, na Cidade do México (México), venceu em Colaboração Comunitária 2025'.

SK Putrajaya Presint 11 (1), em Putrajaya (Malásia), foi reconhecida na categoria Apoio a Vidas Saudáveis 2025'.

Arbor School, em Dubai (Emirados Árabes Unidos), conquistou o prêmio na categoria Ação Ambiental 2025'.

Os vencedores dos prêmios foram selecionados por uma Academia de Juízes internacional que reúne especialistas em educação básica.

Além disso, há uma categoria extra, que recebe o 'Prêmio Escolha da Comunidade' por meio de votação pública. Pode receber indicação qualquer escola de qualquer lugar do mundo.

Neste ano, o prêmio foi concedido à ZP School Jalindarnagar, em Maharashtra, na Índia, após receber o maior número de votos em uma votação pública entre as 50 escolas finalistas.

Continua após a publicidade

As escolas vencedoras participarão do World Schools Summit em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nos dias 15 e 16 de novembro, onde apresentarão suas práticas e aprendizados a líderes da educação global.

Vale lembrar que as inscrições para a edição 2026 já estão abertas.

Escola Estadual Parque dos Sonhos

Localizada em um complexo habitacional de baixa renda no município de Cubatão, a área é marcada por alta vulnerabilidade, com incidências frequentes de violência e vandalismo. "Os alunos historicamente abandonaram seus estudos devido à criminalidade, desafios com infraestrutura básica e falta de engajamento dos professores e da comunidade em geral", segundo a instituição.

Para reverter esse cenário, a rede de ensino adotou uma abordagem pedagógica inovadora, baseada em princípios humanistas e na não violência, aliada a atividades extracurriculares capazes de fortalecer vínculos e estimular a participação.

"Única em São Paulo a adotar esse modelo, a Escola Estadual Parque dos Sonhos promove uma aprendizagem inclusiva que une qualidade educacional a uma cultura de paz, impulsionando a transformação social", afirma a instituição de ensino.

Continua após a publicidade

No projeto A escola vai para sua casa, os professores visitam as casas dos alunos para compartilhar a visão e os planos da escola com suas famílias e preencher a lacuna entre a escola e a comunidade.

Desde a implementação do novo modelo, a matrícula de alunos cresceu 500%, e não houve registros de vandalismo desde 2021. Atualmente, estão em andamento 21 projetos liderados por estudantes, todos voltados para a valorização do ser humano, o fortalecimento da aprendizagem e a transformação social.

"A força dessa metodologia também inspirou outras instituições: mais de 20 escolas da região já adotaram práticas desenvolvidas pelo Parque dos Sonhos, comprovando que um modelo pedagógico com a não violência em seu cerne é capaz de mudar vidas", acrescentou a escola.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.