Escola de São Paulo é vencedora de prêmio de melhores do mundo

A Escola Estadual Parque dos Sonhos, localizada em Cubatão, município do Estado de São Paulo, ganhou o Prêmio de Melhores Escolas do Mundo 2025 (World's Best School Prizes 2025) na categoria 'Superação de Adversidades'. O anúncio da conquista da instituição pública de ensino fundamental foi feito nesta terça-feira, 30.

"Na Escola Estadual Parque dos Sonhos, aprendemos que o conhecimento deve caminhar de mãos dadas com a não violência, construindo pontes, e não muros. Acreditamos que a verdadeira educação liberta, acolhe e promove a dignidade do ser humano. Assim como o ódio se aprende, o amor também", disse Regis Ribeiro, diretor da rede de ensino.

A premiação, organizada pela T4 Education, visa reconhecer e divulgar as práticas exemplares de escolas que impactam positivamente a vida de estudantes dentro e fora da sala de aula.