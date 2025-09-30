Transparência Internacional aponta falhas de estados ao prestar informações sobre emendas

Para Renato Morgado, gerente de Programas da Transparência Internacional, a carência desses dados fragiliza o combate a eventuais ilícitos a partir da distribuição de emendas.

"O primeiro risco é da própria corrupção. Infelizmente, parte dos recursos destinados a emendas, têm sido objeto de esquemas de corrupção. A transparência é um mecanismo tanto de prevenção, já que desestimula atos de corrupção, quanto de detecção da corrupção", diz.

O Estadão procurou os piores colocados e ofereceu a oportunidade de eles se manifestarem. O único que se pronunciou foi o do Sergipe. A gestão admitiu os resultados ruins, mas destacou os avanços desde 2022, quando pontuou apenas 36,2. "Esse resultado refletia, à época, a ausência de regulamentações essenciais e a necessidade de estruturas mais robustas voltadas à integridade e à transparência. Desde então, adotamos um conjunto de medidas estruturantes e como reflexo desses esforços, o resultado preliminar da edição 2025 do ITGP já indicava evolução de 44,7 pontos e, após a fase recursal, Sergipe alcançou a pontuação de 51,5. Trata-se de um avanço de mais de 40% em relação ao desempenho anterior, sinalizando uma mudança consistente na cultura de governança pública do Estado.

O avanço, de acordo com o governo, se deve ao trabalho da Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC), que "tem conduzido, com prioridade estratégica, a modernização das práticas de acesso à informação, integridade institucional e prestação de contas à sociedade".

O estudo levou em consideração 106 critérios, com base nos quais atribuiu notas de 0 a 100 para os Estados avaliados, que foram divididos em "ótimo", "bom", "regular", "ruim" e "péssimo". Nenhum deles figurou como ruim ou péssimo, apesar dos defeitos constatados. A média nacional ficou em 69,8 pontos, nota considerada "boa".

O principal gargalo é a divulgação de emendas estaduais, cuja destinação cabe aos deputados estaduais. Atualmente, 23 Estados não prestam informações completas sobre essa forma de uso de recursos. Um deles, o Pará, não apresenta qualquer dado. No caso das emendas federais, aquelas enviadas por deputados e senadores, 12 estados não apresentam qualquer informação.