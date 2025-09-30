Explosão de celular provoca confusão e caos na Estação Luz do Metrô de SP

Passageiros relataram confusão na manhã desta terça-feira, 30, na Estação da Luz do Metrô, no centro de São Paulo. Segundo a polícia, a correria começou após o barulho gerado pela explosão repentina de um aparelho celular.

O incidente ocorreu por volta das 8h, um dos períodos de maior circulação de passageiros pela estação. Não houve registro de feridos.

"O próprio cliente recolheu a mochila e seguiu viagem normalmente, sem solicitar atendimento", diz a ViaQuatro, concessionária que administra a Linha 4-Amarela do Metrô.