Governo de SP fechará estabelecimentos suspeitos de vender bebidas adulteradas

O governo de São Paulo vai interditar os estabelecimentos suspeitos de vender bebidas adulteradas. A medida é cautelar e foi anunciada nesta terça-feira, 30, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Até agora, três mortes decorrentes de intoxicação foram registradas no Estado de São Paulo.

Em coletiva de imprensa no início da tarde, o governador descartou o envolvimento do PCC com os casos.

"Muito tem se especulado sobre participação do crime organizado. Não há evidências de participação do crime organizado. Pessoas que trabalham nas destilarias investigadas não tem ligação com o crime e não têm ligação entre si", disse ele.