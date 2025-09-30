Mendes diz que STF está unido na defesa de democracia e que espera 'tempos mais pacíficos'

Gilmar ainda disse que a aplicação da Lei Magnitsky pelos EUA para punir autoridades brasileiras "tem a ver com a dependência tecnológica que temos com os Estados Unidos".

Ele disse que está participando da articulação de um projeto de lei "anti-embargos" para evitar esse tipo de sanção. "Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger autoridades e entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos e prestadores de serviços. É preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção", afirmou.

Mais cedo, em discurso no evento, o ministro disse que a concentração de dados estratégicos nas mãos das big techs, assim como sua "crescente influência sobre políticas nacionais", configuram uma forma de "dominação" e de "neocolonialismo digital".

"Trata-se de uma forma de dominação menos visível que a colonial tradicional, mas igualmente limitadora da capacidade de autodeterminação dos Estados", afirmou no painel.

Na conversa com jornalistas, o ministro também negou qualquer tensão com o Congresso, que ele atribui a uma "lenda urbana". "Às vezes, há um desentendimento ou outro, que é muito mais sonoro do que efetivo. Não há tensão, pelo contrário, nós temos o melhor entendimento e reconhecemos a importância do Congresso Nacional, inclusive na defesa da democracia no Brasil", afirmou.