Ministério da Saúde vê 'padrão inédito' nas intoxicações por metanol

Agora, porém, o perfil é diferente e "os pacientes intoxicados apresentaram histórico de ingestão recente de bebidas alcoólicas destiladas em cenas sociais de consumo alcoólico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky, vodka, entre outros", diz o ministério.

Diante dos novos casos, a pasta anunciou que vai elaborar um protocolo para orientar os profissionais de saúde em casos suspeitos. A proposta é que todas as unidades, em especial aquelas de urgência e emergência, adotem as orientações.

A medida foi definida na segunda-feira, 29, durante uma reunião extraordinária do Comitê Técnico do Sistema de Alerta Rápido do Governo Federal, e foi comunicada em coletiva de imprensa promovida pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da Saúde na manhã desta terça-feira, 30.

"Normalmente, os casos estavam associados a pessoas em situação de rua ou pessoas que em ação de autoagressão, tentativa de suicídio. Estamos observando uma situação absolutamente diferente", disse Padilha no evento.

Também será emitido um alerta aos Procons de todo o País com orientações a fornecedores e consumidores sobre a segurança na comercialização e no consumo de bebidas alcoólicas.

O que é o metanol?