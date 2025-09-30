MPF endossa Prefeitura de São Paulo contra andamento da renovação da concessão da Enel SP

No caso da Enel, a Prefeitura de São Paulo pediu que o processo de análise para renovação que corre na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), seja suspenso até que o outro, que trata da possível extinção do contrato seja concluído. A decisão cabe ao Poder Concedente, que é o governo federal, mas passa pela recomendação ou não da que está tratando dos dois temas.

Na semana passada, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, disse haver uma nota técnica indicando cumprimento de requisitos para a renovação, o tema precisa ser avaliado, porém, pelos diretores. Dias antes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que atuaria para "varrer" a concessionária do Estado. Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o processo seguirá critérios técnicos e objetivos.

O processo que trata da caducidade foi iniciado em outubro do ano passado por conta da demora no restabelecimento da energia após evento climático no mesmo mês. Em 2023, a empresa já havia sido multada pela própria Aneel em R$ 165 milhões por conta da mesma razão pós outra ocorrência climática.

Procurada, a Aneel não se manifestou. Já a Enel disse reforçar que "cumpre todos os critérios estabelecidos no decreto para prorrogação antecipada das concessões de distribuição de energia no País" e afirmou ter realizado aprimoramento estrutural do plano operacional, que inclui uma série de ações.

A empresa afirmou também que reforçou equipes de campo, com a contratação de 1,2 mil colaboradores próprios, que aumentou a frota de geradores para 700 equipamentos para casos críticos, e dobrou as podas preventivas (mais de 600 mil ao ano), dentre outras medidas. Citou ainda um aporte recorde de recursos de 2025 a 2027, de R$ 10,4 bilhões, em toda a área de concessão.

"As ações em curso já resultaram na redução significativa do tempo médio de atendimento aos clientes e segue em trajetória de melhoria. A companhia reforça o compromisso com a melhoria contínua do serviço prestado a todos os seus 8 milhões de clientes", concluiu.