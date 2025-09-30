O que são os juízes 'TQQ' que corregedor quer extinguir? Entenda

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell quer extinguir os juízes "TQQs", como são chamados os magistrados que só trabalham às terças, quartas e quintas-feiras. A jornada reduzida não é prevista pela lei, mas ocorre em meio a brechas na fiscalização, sobretudo em comarcas afastadas.

Ao Estadão, Campbell, corregedor nacional de Justiça, afirmou que "não se conforma" com a existência de jornadas "TQQ" e chamou o regime de trabalho de "absurdo". "Houve um julgamento de um TQQ no CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Mas, para se chegar a esse julgamento, o relator quase apanhou, associações de classe quase deram nele", disse o corregedor. "Imagine, juízes ganhando uma fábula se comparar com um trabalhador comum e ainda por cima não querem residir na comarca. Faça-me o favor", afirmou o magistrado.

Campbell defende rever a Lei Orgânica da Magistratura (Loman), que rege a conduta de juízes do País. Segundo o corregedor, a sanção mais grave prevista pela legislação, na verdade, é um "prêmio". A aposentadoria compulsória é aplicada em casos de graves desvios de função, como o envolvimento em casos de fraudes ou corrupção. O magistrado é afastado, mas tem os vencimentos preservados. "O que seria uma punição passa a ser um prêmio essa aposentadoria remunerada", disse o ministro do STJ.