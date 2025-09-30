PF investiga metanol em bebida; governo vê risco de adulterações em outros Estados

Até o momento, não há casos suspeitos de intoxicação em outros Estados. Mas devido ao histórico de aquisição de metanol para consumo em postos de outros Estados e, segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, diante do "perigo iminente", a pasta resolveu pedir a abertura do inquérito.

"É uma investigação que pretendemos estar próximos dos Estados e esclarecermos o mais rapidamente possível, na medida em que se trata de crime muito grave, em que se mexe demais com a saúde das pessoas, portanto a resposta tem de ser rápida", disse Sarrubbo.

O diretor da Polícia Federal de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Dennis Cali, explicou que ainda não é possível estabelecer vínculo direto com Operação Tank, que investigou lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de rede de postos de combustíveis e elo com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

"A gente teve no passado recente a Operação Tank, onde foi detectada importação de metanol. Nesse primeiro momento, a gente não tem link direto e não podemos afirmar nenhum vínculo com a operação que foi desencadeada recentemente, mas em razão dessa requisição do ministro foi instaurado inquérito para tentar elucidar toda essa cadeia", explicou o diretor.

Segundo Cali, no momento, a investigação não foca em uma marca específica.

O Ministério da Saúde informa que os casos suspeitos de intoxicação estão distribuídos da seguinte forma: