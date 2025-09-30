Rapper Oruam deixa prisão no Rio de Janeiro e é carregado por multidão

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, 29. Sua saída foi acompanhada por fãs e familiares, conforme publicações feitas em sua rede social. Em vídeo, ele aparece em cima de um ônibus. Também é carregado por uma multidão.

O artista estava detido desde julho, quando se entregou à polícia do Rio de Janeiro, depois de ser acusado de tentar impedir uma operação policial em sua casa, na zona oeste da capital fluminense. Na sexta, 26, a prisão foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na decisão, o ministro Joel Ilan Paciornik afirmou que a "fundamentação utilizada para justificar a custódia cautelar do recorrente revela-se insuficiente". Para Paciornik, a ordem de prisão se baseou em "argumentos vagos".