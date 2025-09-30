Tarcísio descarta envolvimento do PCC em adulteração de bebidas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) descartou o envolvimento do PCC na adulteração de bebidas alcoólicas. Em coletiva de imprensa nesta terça, 30, ele afirmou que "não há evidências de participação do crime organizado."

"Pessoas que trabalham nas destilarias investigadas não tem ligação com o crime e não têm ligação entre si", completou.

A hipótese de elo com a facção foi levantada pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Em nota divulgada no domingo, 28, a entidade apontou que a substância usada para adulterar as bebidas pode ser a mesma importada ilegalmente pelo PCC para misturar aos combustíveis.