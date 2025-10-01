Alcolumbre anuncia que ficará incomunicável por um dia durante celebração judaica

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou que ficará incomunicável a partir do final da tarde desta quarta-feira, 1.º, até o mesmo período do dia seguinte, quinta-feira, 2. O motivo é a celebração do Yom Kipur, o dia mais sagrado para os judeus.

"É tempo de jejum, oração, silêncio e reclusão, como manda a tradição. Um momento profundo de perdão e reconexão com Deus", escreveu o presidente da Casa Alta, afirmando que a pausa servirá para viver "plenamente esse momento de fé e reflexão".

Também conhecido como "Dia do Perdão", a data marca o dia mais sagrado no judaísmo. Todos os anos ocorre no dia 10 de Tishrei, o sétimo mês do calendário hebraico. A celebração da data passa por práticas de jejum completo e oração intensiva, bem como confissões de pecados, o que ocorre tradicionalmente dentro de sinagogas.