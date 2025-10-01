Anec revisa para baixo projeção de embarques de soja em grão e farelo em setembro

São Paulo, 01 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) ajustou para baixo sua projeção de embarques de soja em grão e farelo ao exterior em setembro. Segundo dados divulgados nesta segunda (30), as exportações brasileiras no mês serão de 7,135 milhões de toneladas de soja em grão e 1,980 milhão de toneladas de farelo. Na semana passada, a entidade estimava embarques de 7,15 milhões de toneladas do grão e de 2,09 milhões de toneladas de farelo. Em setembro os embarques de milho são estimados em 7,270 milhões de toneladas, próximo do piso previsto na semana anterior, de 7,2 milhões de toneladas a 8,01 milhões de toneladas. Na semana de 21 a 27 de setembro, ainda segundo a Anec, o line-up indicava exportações de 1,395 milhão de toneladas de soja, 264,9 mil toneladas de farelo, 1,713 milhão de toneladas de milho. Para a semana de 28 de setembro a 4 de outubro, as programações preveem embarques de 1,724 milhão de toneladas de soja em grão, 662,5 mil toneladas de farelo, 1,929 milhão de toneladas de milho.
