Bares da alta coquetelaria de SP criam obstáculos contra falsificação de bebidas

No caso do Guarita, outra providência prática está sendo tomada, desta vez para resguardar o próprio estabelecimento. "Tomamos a decisão de não deixar nenhum cliente trazer outra garrafa de fora do nosso estabelecimento. Isso afeta, principalmente, a questão do vinho. Algumas pessoas pagam a rolha para trazer seu próprio vinho para consumo dentro do bar. A partir de agora, isso não será mais permitido", explica Ponce.

Os casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas em São Paulo já estão impactando o setor de bares de alta coquetelaria da cidade. Desde sábado, 27, os estabelecimentos notaram queda no movimento, com reservas canceladas, além de maior questionamento de seus clientes sobre a procedência das bebidas.

"O impacto é significativo. Reservas estão sendo canceladas e os clientes têm deixado claro que a questão é o medo da intoxicação por bebida falsa. Todo o setor está sendo atingido. Precisamos focar em esclarecer nossos clientes sobre a segurança e confiabilidade dos produtos que trabalhamos", conta Ricardo Miyazaki, proprietário do The Punch, no Paraíso, na zona sul paulistana.

"Esse é um momento muito delicado e importante. Desde o último fim de semana, estamos com muitas reservas questionadas, com clientes querendo trazer suas próprias bebidas de casa ou perguntando se sou eu mesmo quem autoriza a compra das bebidas", disse Jean Ponce, proprietário do Guarita Bar.

Para o sócio do Caledonia Whisky & Co., Maurício Porto, a notícia das intoxicações por metanol já pode ter efeitos negativos. "Tivemos um sábado ruim. Ainda não é possível ter certeza, mas isso já pode ser reflexo da repercussão dos casos de adulteração", comenta Porto.

"Esse é, especialmente, um momento muito frágil para os bares. Outubro e novembro são meses para se fazer caixa. Historicamente, fim de dezembro e janeiro são meses fracos. Se houver queda significativa agora, as casas podem passar por dificuldades em breve", completa. O Caledonia fica em Pinheiros.