Correção: USP deixa o topo das universidades da América Latina

A USP destacou que o ranking divulgado nesta quarta se baseia em dados de 2023. "Ou seja, ainda não reflete o desempenho real da universidade em alguns indicadores", destaca a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da instituição, Fátima Nunes.

Ela cita o critério que mede a proporção de alunos por professor, que não contabiliza, diz, as contratações recentes realizadas pela Universidade. "Mesmo assim, a USP mais uma vez é a instituição brasileira com a melhor colocação, o que reafirma a liderança", conclui.

Além da USP, a Unicamp (3º), a UFRJ (5º) e a Unesp (6º) aparecem no top 10 da América Latina. As universidades de Campinas e do Rio de Janeiro continuam na mesma posição do ano passado. Já a Unesp subiu duas posições no ranking.

"Já esperávamos ficar entre as cinco melhores. Obviamente que gostaríamos de estar em primeiro. Mas terceiro é bastante honroso", comenta o pró-reitor de Desenvolvimento Universitário da Unicamp, Fernando Sarti. Segundo ele, o indicador que mais pesa para a instituição é o número de alunos.

"A Unicamp tem aproximadamente 35 mil alunos. Isso pode parecer muito, mas ao se comparar com algumas universidades latino-americanas, como USP ou Universidade Nacional do México, as condições são diferentes", explica. Ele ressalta que o ranking é importante para que a instituição tome decisões e pense em estratégias para se desenvolver.

A UFRJ comemorou a posição no ranking, destacando ser a instituição do governo federal que melhor se classificou na análise. "Estamos muito felizes com o resultado porque enfrentamos muitas dificuldades orçamentárias e muitos problemas infraestruturais. Mas ainda assim, graças ao empenho, dedicação e competência do nosso corpo de estudantes, servidores e docentes, mantivemos a nota e a mesma posição da do ano passado. Isso demonstra que se tivermos mais recursos, certamente subiremos nesse ranking", apontou o reitor Roberto Medronho.