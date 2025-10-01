Grande SP investiga nova morte suspeita de contaminação por metanol

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, investiga mais uma morte por suspeita de intoxicação por metanol. Trata-se de um homem de 49 anos, que morreu em casa nessa terça-feira, 30. É o sexto óbito no Estado.

De acordo com a secretaria de Saúde do município, até a manhã desta quarta-feira, 1º, a Vigilância Epidemiológica recebeu 13 notificações de suspeita por contaminação de metanol, das quais uma já foi confirmada, sendo quatro óbitos (incluindo a notificação dessa terça-feira) e nove pacientes atendidos na rede hospitalar e urgência e emergência pública e privada da cidade.

Destes casos, nove são de pessoas que consumiram as bebidas supostamente adulteradas no município do ABC paulista. Exames confirmaram a contaminação pela substância em uma das vítimas internadas.