Inmet emite alerta vermelho de grande perigo para baixa umidade no Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para grande perigo de baixa umidade do ar em cinco Estados do País. O aviso é válido nesta quarta-feira, 1º, podendo ser prorrogado.
Estados afetados:
- Mato Grosso
- Goiás
- Tocantins
- Bahia
- Minas Gerais
É esperada umidade relativa do ar abaixo de 12%. Grande risco de incêndios florestais e à saúde, com doenças pulmonares e sintomas como dores de cabeça, segundo o instituto.
No Estado de São Paulo, permanece alerta amarelo para perigo potencial para baixa umidade do ar. O aviso vale até quinta-feira, 2.
Fique atento para as recomendações a seguir:
- Beba bastante líquido.
- Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco.
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.
- Evite bebidas diuréticas (café e álcool).
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
