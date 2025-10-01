Inmet emite alerta vermelho de grande perigo para baixa umidade no Brasil

- Goiás

- Tocantins

- Bahia

- Minas Gerais

É esperada umidade relativa do ar abaixo de 12%. Grande risco de incêndios florestais e à saúde, com doenças pulmonares e sintomas como dores de cabeça, segundo o instituto.

No Estado de São Paulo, permanece alerta amarelo para perigo potencial para baixa umidade do ar. O aviso vale até quinta-feira, 2.